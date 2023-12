La Belgique domine le cyclisme mondial en 2023

En 2023, la Belgique est remontée sur le toit du cyclisme mondial. Aucune nation n’a fait mieux que les 124 victoires (glanées par 26 coureurs différents) du vélo belge. L’Italie est à 107 et les Pays-Bas à 97. Notre pays est numéro un pour la première fois depuis 1989. Avec ses 19 succès, Japser Philipsen est le plus gros contributeur. Remco Evenepoel (13), Tim Merlier (11) et Arnaud De Lie (10) sont les autres grands fournisseurs.

Avec le recul de fin de saison, on revient sur la saison 2023 des coureurs belges. Japser Philipsen est, quasiment, le coureur le plus victorieux de l’année. 'De Vlam van Ham' n’est devancé que par Miguel Ángel López et ses 20 victoires. Un total à relativiser puisque le Colombien, qui porte désormais le maillot de l’équipe Team Medellín – EPM (division 3), est allé chercher une partie de ses succès dans des courses plutôt 'confidentielles





