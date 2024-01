Le stress et les problèmes de santé mentale en augmentation dans les pays occidentaux

Si nous avons tous besoin de séances de pleine conscience ou d’antidépresseurs pour faire face au stress et aux difficultés de la vie, c’est que quelque chose ne tourne pas rond, soutient Stephan Claes, psychiatre et chercheur sur le stress à la KU Leuven. Pour lui, il faut d’abord réapprendre à écouter son corps. De plus en plus de personnes dans les pays occidentaux souffrent de problèmes de santé liés au stress.

Les listes d’attente chez les spécialistes de la santé mentale ne cessent de s’allonger. Et les chiffres font froid dans le dos: plus de, plus d’un million ingurgitent des antidépresseurs, alors que la moitié seulement en a besoin. A côté de cela, l’épuisement professionnel et les troubles qui en découlent sont aujourd’hui les principales causes d’invalidité en Belgique. Et d’ici à 2035, pas moins de 600 000 Belges seront atteints d’une maladie de longue durée., de la KU Leuven, s’étonne de ce phénomène social face auquel les médecins se sentent dépourvu





