La Belgique investit 95 millions d'euros dans un réseau d'hydrogène

C’était, comme qui dirait, dans les tuyaux et le conseil des ministres l’a confirmé, la semaine dernière, en marquant son feu vert pour un tout nouveau réseau d’hydrogène dans notre pays. Le gouvernement fédéral a accordé l’octroi d’un subside de 95 millions d’euros pour la première phase de construction.

'Le Conseil des ministres a marqué son accord vendredi sur le plan d’investissement que Fluxys Belgium a soumis pour le développement des premières canalisations de transport d’hydrogène qui constitueront la dorsale hydrogène belge', annonce Tinne Van der Straeten, la ministre fédérale de l’Energie dans un communiqué. Cette enveloppe de 95 millions d’euros est débloquée dans le cadre de la stratégie fédérale sur l’hydrogène. Elle permettra de construire et remplacer d’anciennes canalisations de gaz naturel ainsi que le développement dans un premier temps de quelque 150 km de canalisations pour le transport d’hydrogène. Ces canalisations devraient être mises en service d’ici au 31 juillet 2026, soit dans un peu plus de deux ans. Le délai est donc serr





