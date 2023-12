Le président de la FGTB évoque la situation économique en Belgique

Le président de la FGTB Thierry Bodson était l’invité de notre matinale. Au micro de Thomas Gadisseux et de François Heureux, ils sont revenus notamment sur la situation des travailleurs et de l’économie en Belgique, sur la victoire de son syndicat dans le dossier de la loi dite ' anticasseurs ' et sur l’échéance électorale toute proche. ' Plus les années passent, plus l’analyse de la Banque nationale rejoint celle de la FGTB '.

Ce n’est pas une boutade mais le constat du patron du principal syndicat du sud du pays. Pour lui, c’est clair : le baromètre annuel sorti par la FGTB et celui des prévisions de la BNB s’accordent. Ils en sortent que le pays va plutôt bien économiquement (une croissance meilleure que celle des pays voisins, une inflation sous contrôle, les entreprises réalisent de relativement bonnes marges bénéficiaires…





Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

