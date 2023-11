Coupe de Belgique: le RWDM élimine l’Olympic Charleroi, Westerlo tombe à Beveren, ça passe pour La Gantoise et

Lanterne rouge de Jupiler Pro League avec 7 points en 12 matches, Westerlo n’a pas profité de son seizième de finale de Coupe de Belgique à Beveren pour se relancer. Les Campinois se sont inclinés (3-1) et sont éliminés.Sander Coopman a très vite ouvert le score pour Beveren (5e) et David Hrncar a fait le break juste avant la pause (45e+6).

Dender avait ouvert le score via Nicolas Rajsel (11e) et un penalty d’Abdelhak Kadri avait remis les compteurs à zéro (26e), sans qu’aucun autre but ne soit marqué ensuite, dans le temps réglementaire comme en prolongation (1-1). Courtrai a finalement terminé la prolongation à 10 après deux avertissements (108e, 114e) distribués à Dylan Mbayo.

