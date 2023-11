Coupe de Belgique: le Standard se qualifie aisément pour les 8es après sa victoire face à Harelbeke

Le Standard s’est largement imposé (5-0) mercredi soir, en seizième de finale de la Coupe de Belgique à Sclessin face à Harelbeke, équipe de D2 VV, le quatrième niveau hiérarchique national.Dans un match déséquilibré sur le papier, le Standard est parvenu à se mettre devant au score sur sa première occasion du match.

En deuxième période, William Balikwisha a reçu un bon ballon sur la gauche du rectangle et a marqué de l’extérieur du pied droit (56e). Trois minutes plus tard, un coup de coin de Cihan Canak est arrivé miraculeusement dans les pieds de Perica, qui n’a plus eu qu’à pousser le ballon dans le but vide (59e).

