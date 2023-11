Westerlo tombe à Beveren en seizièmes, le RWDM passe et élimine le ROC Charleroi

Dans le même temps, le RWD Molenbeek n'a pas tremblé face au ROC Charleroi, pensionnaire de Nationale 1. Les Bruxellois ont tout de même attendu la 85e minute pour prendre l'avantage via une réalisation de Pierre Dwomoh et se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0) au stade Edmond Machtens. Les seizièmes de finale se poursuivent dans la soirée avec Standard-Harelbeke (20h30) et Beerschot-Club Bruges (20h45).

NİEUWSBLAD_BE: Een nieuwe opdoffer voor Westerlo: tweedeklasser Beveren knikkert Kemphanen genadeloos uit de bekerWesterlo is niet opgestaan uit de doden. De rode lantaarn uit de Jupiler Pro League ligt nu ook genadeloos uit de Croky Cup. Tweedeklasser SK Beveren zorgde voor een nieuwe opdoffer: 3-1. Door deze uitschakeling kunnen de Kemphanen zich volledig focussen op het cruciale tweeluik tegen OH Leuven en Sint-Truiden in de competitie.

GVA: Dirigente van KF Jaak Lemmens geeft haar stokje doorDe muzikanten van de Koninklijke Fanfare Jaak Lemmens uit Zoerle-Parwijs (Westerlo) hebben maandenlang gerepeteerd voor het jaarlijkse concert dat op zaterdagavond 4 november wordt gebracht in de Zoerla in Westerlo.

GVA: LIVE. Westerlo of Beveren, wie tankt na gemiste vertrouwen in de beker?Westerlo en Beveren: twee ploegen waar voor het seizoen veel van verwacht werd in hun respectievelijke competitie, maar allebei hebben ze hun start compleet gemist.

GVA: SK Beveren zet wederopstanding verder en knikkert nu ook eersteklasser Westerlo uit de beker: “Dit zat er al lSK Beveren is helemaal terug. Na de wederopstanding in de competitie knikkerden de Waaslanders nu ook eersteklasser Westerlo verdiend uit de Beker van België. Een stunt op de Freethiel, wie had dat een paar weken geleden durven dromen? “Dit zat er al langer aan te komen”, zei een tevreden trainer Wim De Decker na de 3-1-zege.

GVA: Ambitieus SK Beveren wil er opnieuw een heuse cupmatch van maken tegen KVC Westerlo: “Ze hebben hier alles teSK Beveren ontvangt woensdagavond eersteklasser KVC Westerlo op de Freethiel. Coach Wim De Decker hoopt er net zoals vorig jaar tegen Antwerp een echte cupmatch van te maken. De Beverse T1 praat over de winstkansen, de magie van de beker en zijn vriendschap met collega Jonas De Roeck.

