coupe de Belgique : Tennis de table | Deux belles affiches régionales en coupe de Belgique

01-11-23 13:49:00 sudinfo_be 1 min.

Le premier tour de la coupe de Belgique a rendu ses verdicts. Et le tirage au sort du 2e tour a été effectué et verra notamment s’opposer 4 équipes de Wapi, avec une grosse affiche entre Herseaux et Bon-Secours.