Coupe de Belgique (Dames)Titre papier: Les Panthers sont qualifiées : En Coupe de

Arthur Cremer a sorti une prestation 5 étoiles face à Genk: «J’ai pu montrer ce dont je suis capable» Voici tous les résultats des huitièmes de finale de la Coupe de la Province P1-P2 et du troisième tour de la Coupe P3-P4

– coupe de belgique – évocation : Coupe de BelgiqueLe 6 octobre 1965, Marchienne, qui serait avalé par l’Olympic en 2000, perdait 16-0 à Anderlecht. C’est le record absolu de la Coupe, pour un match concernant une D1. Philippe Vincent (78 ans), le gardien marchiennois, se souvient… Lire la suite ⮕

– coupe de Belgique : Tennis de table | Deux belles affiches régionales en coupe de BelgiqueLe premier tour de la coupe de Belgique a rendu ses verdicts. Et le tirage au sort du 2e tour a été effectué et verra notamment s’opposer 4 équipes de Wapi, avec une grosse affiche entre Herseaux et Bon-Secours. Lire la suite ⮕

Coupe de Belgique : Les Francs Borains ont repris confiance en Coupe de Belgique, à temps vu lesLe RFB a présenté une équipe consistante à Saint-Trond. S’il n’a pas puisé là-bas l’énergie revigorante, s’il n’a pas retracé la bonne ligne de conduite pour la D1B, c’est à n’y rien piger. Lire la suite ⮕

Coupe de Belgique : Knokke surprend Malines aux tirs au but et se qualifie pour les huitièmesKnokke, équipe évoluant en troisième division, a créé la surprise lors des seizièmes de finale de la Coupe de Belgique mardi soir en éliminant Malines,. Lire la suite ⮕

Coupe de Brabant : Coupe de Brabant | Etterbeek tentera de déjouer les favoris du Sporting Bruxelles:C’est la seule rencontre de ces quarts de finale opposant une équipe de première provinciale à une équipe de seconde provinciale. Un niveau d’écart mais deux équipes en très grande forme. Lire la suite ⮕

– coupe du hainaut : Coupe du Hainaut féminine| Les filles d’Havinnes se sont battues commeFavorite, l’équipe d’Herseaux est passée à côté de son match face à Havinnes qui, de son côté, tient peut-être son match-référence Lire la suite ⮕