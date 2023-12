Conner Rousseau : démission et défense

Conner Rousseau est parti pour mieux revenir. Cette année, nous avons assisté à la chute spectaculaire d'un président merveilleux, mais en 2024, nous pourrions déjà assister à sa résurrection. Vendredi matin, 17 novembre. Conner Rousseau démissionnera de son poste de président de Vooruit en fin de journée, mais pour l'instant, personne n'est au courant. Une annonce est prévue pour une interview avec la députée flamande Freya Van den Bossche dans le journal du week-end.

Elle défend pleinement son président. 'On ne jette pas quelqu'un aux ordures après une seule erreur', titre l'article. Trois jours plus tôt, des citations littérales de ce que Rousseau avait dit à la police de Sint-Niklaas en septembre ont fuité : Vooruit soutient son président comme le parti le fait depuis des mois. Le sénateur Bert Anciaux envoie un courrier dur à Rousseau le même vendredi matin pour lui demander de démissionner. Rousseau fait référence à cela lors de la réunion du parti qu'il convoque lui-même en début de soirée





