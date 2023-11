Le président de Vooruit Conner Rousseau au cœur de la tourmente

Le président de Vooruit Conner Rousseau est à nouveau au cœur de la tourmente: de nouvelles divulgations viennent jeter une lumière encore plus crue sur ses propos tenus au café ’t Hemelrijk. Son parti a décidé de convoquer un bureau de parti extraordinaire.

Face à la polémique, la position du président des socialistes flamands est-elle en péril? Éméché, le président s’en était pris début septembre à des policiers à la sortie d’un café de Sint-Niklaas et les avait incités à se servir de leur matraque contre les Roms de la commune. Eventé dans la presse, cet incident avait provoquéet poussé Conner Rousseau à présenter ses excuses au cours d’une conférence de presse.une lumière encore plus crue sur les propos tenus par Conner Rousseau au café ’t Hemelrijk à Sint-Niklaas. « Mon immeuble d’appartements est raciste, et je les comprends bien », aurait dit le président de Vooruit aux agents de police. « Soyons honnêtes : ce sont toujours ces hommes bruns. De mon point de vue, vous devriez les traiter beaucoup plus sévèrement. Vous devriez utiliser beaucoup plus votre matraqu

GVA: Kortgedingrechter wijst verzet van DPG Media tegen publicatieverbod over incident met Conner Rousseau afDe kortgedingrechter in Dendermonde heeft het derdenverzet van DPG Media afgewezen, waardoor het publicatieverbod van informatie uit het proces-verbaal dat opgesteld werd tegen Vooruit -voorzitter Conner Rousseau overeind blijft. DPG moet Rousseau een rechtsplegingsvergoeding van 1.800 euro.

LEVİF: Censure: Conner Rousseau gagne sa bataille judiciaire contre DPG MediaL'entreprise médiatique DPG Media doit payer 1.800€ de frais de justice à Conner Rousseau , a indiqué le juge des référés.

SUDİNFO_BE: Propos racistes de Conner Rousseau: pas d’atteinte à la vie privée de Conner Rousseau, selon le juge desLe juge des référés de Termonde, qui a rejeté jeudi le recours en tierce opposition introduit par DPG Media contre l’interdiction de la publication d’éléments issus du procès-verbal établi à l’encontre de Conner Rousseau , a estimé qu’il n’y avait pas eu d’atteinte à la vie privée du président de Vooruit et que ses déclarations sur la communauté...

NİEUWSBLAD_BE: Ook Gentse Roma leggen nu strafklacht neer tegen Conner RousseauOok een groep Gentse Roma hebben woensdag een strafklacht neergelegd tegen Vooruit -voorzitter Conner Rousseau . “We willen Rousseau schuldinzicht en bewustzijn bijbrengen over de ernst van zijn strafbare uitspraken, maar ook een krachtig signaal geven aan de hele maatschappij”, zegt de Gentse vzw.

