Conner Rousseau n’est plus le président de Vooruit. Il a annoncé quitter ses fonctions avec effet immédiat, après un bureau de parti expéditif. A quelques mois des élections, cette séquence risque de laisser des traces chez les socialistes flamands…et francophones, selon le politologue Nicolas Bouteca (UGent). Éméché, le président s’en était pris début septembre à des policiers à la sortie d’un café de Sint-Niklaas et les avait incités à se servir de leur matraque contre les Roms de la commune.

Eventé dans la presse, cet incident avait provoquéet poussé Conner Rousseau à présenter ses excuses au cours d’une conférence de presse.une lumière encore plus crue sur les propos tenus par Conner Rousseau au café ’t Hemelrijk à Sint-Niklaas. « Mon immeuble d’appartements est raciste, et je les comprends bien », aurait dit le président de Vooruit aux agents de police. « Soyons honnêtes : ce sont toujours ces hommes bruns. De mon point de vue, vous devriez les traiter beaucoup plus sévèrement. Vous devriez utiliser beaucoup plus votre matraqu

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Belgique Actualités Lire la suite: LEVİF »

:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

LEVİF: Le président de Vooruit Conner Rousseau au cœur de la tourmenteDe nouvelles divulgations viennent jeter une lumière encore plus crue sur les propos tenus par Conner Rousseau au café ’t Hemelrijk à Sint-Niklaas. Son parti a décidé de convoquer un bureau de parti extraordinaire. Face à la polémique, la position du président des socialistes flamands est-elle en péril?

La source: LeVif | Lire la suite »

KNACK: Hoe Conner Rousseau zijn eigen partij Vooruit in een diepe crisis heeft gestortNadat nog maar eens onwelvoeglijke uitspraken van Conner Rousseau uitlekten in de media, was zijn positie onhoudbaar geworden. Vrijdag in de vroege

La source: Knack | Lire la suite »

KNACK: Waarom neemt Conner Rousseau geen ontslag?‘Waarom hij nog altijd voorzitter is? Omdat de hele partij hem steunt.’ Een partijtopper legt in één zin uit waarom Conner Rousseau de leider van Vooruit

La source: Knack | Lire la suite »

NİEUWSBLAD_BE: Onderzoek naar mogelijk racistische opmerking van Conner Rousseau tegenover Romagemeenschap afgerondHet parket van Oost-Vlaanderen heeft het onderzoek naar het incident waarbij Conner Rousseau zich mogelijk racistisch heeft uitgelaten tegenover de Romagemeenschap afgerond. Rousseau zal nu therapie volgen en de bemiddeling met de Romagemeenschap voortzetten.

La source: Nieuwsblad_be | Lire la suite »

GVA: Onderzoek naar mogelijk racistische opmerking van Conner Rousseau tegenover Romagemeenschap afgerondHet parket van Oost-Vlaanderen heeft zijn onderzoek afgerond naar het incident waarbij Conner Rousseau zich mogelijk racistisch heeft uitgelaten tegenover de Romagemeenschap. De Vooruit -voorzitter zelf maakt bekend dat hij op bezoek moet in de Dossinkazerne en therapie zal volgen.

La source: gva | Lire la suite »

KNACK: Therapie voor Conner Rousseau: ‘Bizar dat parket vaststelt dat het nodig is’De ‘zattemansklap’ van Conner Rousseau levert de voorzitter van Vooruit een flinke kater op. In de zaak van de mogelijk racistische verklaringen tegenover

La source: Knack | Lire la suite »