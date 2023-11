Conner Rousseau neemt ontslag als voorzitter van Vooruit

Conner Rousseau neemt per direct ontslag als voorzitter van Vooruit . Dat heeft hij vrijdagavond bekendgemaakt na afloop van een extra partijbureau, na zijn racistische uitspraken over de Romagemeenschap . Volg de laatste ontwikkelingen hier.Hij stapt dan toch op. Hoe dramatisch zijn vertrek ook is voor zijn partij, Conner Rousseau kon geen voorzitter blijven.

De ‘zattemanspraat’ die deze week bekend werd, was zo choquerend, racistisch en seksistisch en zo ongepast voor een progressieve, jonge partijvoorzitter, dat Vooruit met hem niet aan een verkiezingscampagne kon beginnen. Conner Rousseau is na vier jaar Vooruit -voorzitter af. Ook op Instagram meldt de politicus vrijdagavond zijn ontslag en blikt hij terug op het voorzitterschap . “What a hell of a ride”, klinkt het onder meer. Sint-Niklase socialisten willen kopman Conner Rousseau behouden als lijsttrekker: “Wij zullen hem dat uitdrukkelijk vragen” De impact van het ontslag van Vooruit -voorzitter Conner Rousseau is ook in zijn thuisstad Sint-Niklaas niet te overzie





