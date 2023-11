Nieuwe leider bij Vooruit, maar 'Team Conner' blijft

De oude voorzitter is bij Vooruit van het toneel verdwenen, een nieuwe leider zit op de troon. Maar dat betekent niet dat ‘Team Conner’ nu ook is verdwenen.Het ontslag van Conner Rousseau is voor de partij ongetwijfeld een aardverschuiving. Het is maar één man die weg is, maar wel degene die Vooruit voor het eerst sinds jaren weer omhoog stuwde in de peilingen. Diegene die de invloed van de lokale baronieën brak en die de macht weer naar de Keizerslaan transfereerde.

En diegene die in deMelissa Depraetere: “Je zal me niet op sneakers van honderden euro’s bij de koning zien. Of er moet een ferme korting zijn” De vraag is dan ook of er met Melissa Depraetere aan het roer veel gaat veranderen. Volgens de nieuwe socialistische nummer één zal het vooral een andere stijl zijn. Minder grof gebekt en wat genuanceerder, maar aan de inhoudelijke koers verandert er geen. Het sterke team dat we samen opgebouwd hebben, is er wél nog”, zei Depraetere maandag in een interview met deze kran





Conner Rousseau (Vooruit): ‘Kinderen in gesloten centra en woonstbetredingen geen taboe’Sinds de start van Vivaldi worden geen kinderen meer opgesloten in gesloten centra met het oog op verwijdering. Die beleidslijn is nu ook vertaald in een

Le président de Vooruit Conner Rousseau au cœur de la tourmenteDe nouvelles divulgations viennent jeter une lumière encore plus crue sur les propos tenus par Conner Rousseau au café ’t Hemelrijk à Sint-Niklaas. Son parti a décidé de convoquer un bureau de parti extraordinaire. Face à la polémique, la position du président des socialistes flamands est-elle en péril?

Hoe Conner Rousseau zijn eigen partij Vooruit in een diepe crisis heeft gestortNadat nog maar eens onwelvoeglijke uitspraken van Conner Rousseau uitlekten in de media, was zijn positie onhoudbaar geworden. Vrijdag in de vroege

Conner Rousseau quitte la présidence de Vooruit après des propos controversésConner Rousseau a annoncé quitter ses fonctions de président de Vooruit après des propos controversés tenus à l'encontre des Roms. Cette décision risque d'avoir un impact sur les socialistes flamands et francophones.

Conner Rousseau neemt ontslag als voorzitter van VooruitConner Rousseau neemt per direct ontslag als voorzitter van Vooruit na zijn racistische uitspraken over de Romagemeenschap. Lees hier de laatste ontwikkelingen.

Melissa Depraetere is de nieuwe voorzitter van Vooruit: “We blijven strijden voor de gewone man”Melissa Depraetere wordt interim-voorzitter van Vooruit tot na de verkiezingen in juni 2024. Dat heeft ze zaterdag zelf bekendgemaakt op een persconferentie. Zij volgt de vrijdag opgestapte Conner Rousseau op. De komende dagen wordt op zoek gegaan naar een opvolger om de Kamerfractie te leiden.

