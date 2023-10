Circulation perturbée lundi soir sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Hal

L’Agence flamande en charge de la circulation (Agentschap Wegen en Verkeer) effectuera des travaux sur le ring intérieur de Bruxelles, à hauteur de Hal, lundi en cours de soirée et de nuit, a-t-elle annoncé lundi.

Une entreprise procédera à l’installation d’un détecteur destiné à évaluer le poids des camions, juste avant la jonction avec l’autoroute A8.La circulation sera limitée à une seule bande, de lundi 20h00 à mardi 6h00 du matin. Des embarras de circulation pourraient être à déplorer.

