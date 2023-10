Bruxelles : l'ex-ambassade de Yougoslavie occupée par des sans-papiers menacée d'expulsion

Le collectif des Sans-Papiers Bénévoles Intégrés de Bruxelles (SPBIB), qui occupe le bâtiment de l'ancienne ambassade yougoslave, avenue Emile de Mot à Bruxelles, s'est mobilisé dimanche soir vers 18h45 contre l'expulsion attendue et qualifiée d''illégale' de 90 personnes sans papiers.

Au total, 90 personnes vivent dans les deux immeubles. 'À la veille de la trêve hivernale, les ambassadeurs de Croatie et de Macédoine du Nord veulent expulser des hommes, des femmes et des enfants, avec l'aide des agents de la police bruxelloise, du cabinet du bourgmestre de Bruxelles-Ville Philippe Close (PS) et du ministère des Affaires étrangères', a dénoncé le collectif.

