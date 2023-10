Plusieurs tunnels et rues fermés à Bruxelles : des embarras de circulation sont à prévoir jusqu’au 6 novembre

Depuis ce 27 octobre, le tunnel Porte de Namur est fermé à la circulation dans les deux sens. La raison : permettre le désamiantage du tunnel. Dans ce cas, le trafic est difficile sur la petite ceinture de Bruxelles. Les travaux prendront fin le lundi 6 novembre prochain. En attendant, pour doser la circulation, une seule voie est disponible dans le tunnel Trône direction Midi. En direction de la Basilique, c’est le cas dans le tunnel Louise.

Vers le centre-ville, la circulation restera possible dans le tunnel Bailli, soit par le pertuis vers le centre, soit par le pertuis vers La Cambre. En direction de La Cambre, le trafic devra être dévié en surface via la rue de Livourne. Les tunnels Bailli et Vleurgat seront complètement fermés de 22 heures à 6 heures toutes les nuits. Les vacances d’automne sont l’occasion de faire des travaux et c’est le cas rue de la Loi.

