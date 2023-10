Des drones pour cartographier les cimetières de Liège

En cette période de Toussaint, la technologie se met au service des communes pour la bonne gestion des cimetières. La Province de Liège propose aux villes et aux communes de survoler les cimetières avec un drone. Objectif: cartographier les sépultures. Et avec les images aériennes, les gestionnaires peuvent vérifier si les tombes sont entretenues.

' A Cras-Avernas, sur la commune de Hannut, de nombreuses concessions ne sont plus entretenues. 'Dans ce village, il y a plus ou moins 450 sépultures, et sur les 450, il y en a 110 qui ont été affichées cette année comme sépultures abandonnées' indique Niels s'Heeren, l'échevin des travaux.

