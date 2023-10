Des invectives indignes pendant que des enfants meurent

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Disparition de Lina, 15 ans : « Il se dit que le petit ami de Lina aurait demandé une pelle et une bâche peu avant la disparition de la jeune fille » Une première en 70 ans : la « comète du Diable », dotée de « cornes » et d’un volcan de glace, prend la direction de la Terre, elle est trois fois plus grande que l’Everest !

Mais comment a-t-il fait ? Ce cycliste a une bien étrange façon de transporter des objets lourds à vélo, « l’homme au cou le plus fort de l’univers ! » (vidéo)Erin, 29 ans, fait une terrible découverte lors du mariage de sa meilleure amie: « J’ai tout de suite commencé à craindre le pire»Les deux sociétés de Stromae pèsent plus de 15 millions d’euros : il reste le chanteur belge le plus riche... headtopics.com

Une orque mâle aperçu à la Côte belge ce dimanche : l’animal, qui s’est échoué sur la plage, est mort (photos et vidéos) La situation dégénère dans un Lidl belge, les employés « profondément choqués » : « Il arrive que les clients expriment leur mécontentement, mais la réaction de cette femme était d’une tout autre envergure » (vidéo)

Guerre Israël-Gaza : la bande de Gaza bombardée, les familles des otages demandent des explicationsDes combats au sol font rage samedi dans la bande de Gaza, cible de frappes israéliennes sans précédent trois semaines... Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Gaza : Elon Musk promet des liaisons internet via Starlink aux secours à GazaL'homme d'affaires milliardaire américain Elon Musk a annoncé samedi qu'il allait aider les services de secours actifs... Lire la suite ⮕

Bombardements à Gaza: inquiètes, les familles des otages exigent des explicationsSuivez les dernières informations sur le conflit israélo-palestienien en direct. Lire la suite ⮕

Les trois quarts des maisons à vendre en Wallonie sont des passoires énergétiquesTrois maisons mises en vente sur quatre (75%) en Wallonie au cours des 12 derniers mois étaient des passoires énergétiques, selon des calculs de L'Echo basés sur des données d'Immoweb et publiés samedi. Un peu plus d'un appartement sur trois (36%) est concerné. A Bruxelles, il s'agit de 62% des maisons et 32% des appartements. Lire la suite ⮕

Guerre en Ukraine : au moins trois morts et des pannes de courant massives après des intempériesAu moins trois personnes ont été tuées samedi à Kiev par des chutes d’arbres et des centaines de localités se sont retrouvées sans courant en raison de fortes intempéries en Ukraine, où le réseau électrique reste fragile en raison des bombardements russes. Lire la suite ⮕

WRC Europe centrale, ES13 : Neuville toujours devant, Rovanpera lâche des secondes, Ogier claque des tempsPlace ce week-end au Rallye d’Europe centrale, la douzième et avant-dernière manche de la saison 2023 du championnat du... Lire la suite ⮕