Trazegnies : dépôt de bilan inattendu de la SA Votquenne, les syndicats et les travailleurs obtiennent un sursis

Inattendue, l’annonce du dépôt de bilan de la SA Votquenne est parvenue aux travailleurs et aux syndicats jeudi soir. Par mail ! La société Votquenne est active dans le domaine du travail sous terre : fondations, creusement et étançonnement de galerie, pieux sécants, pieux berlinois… Elle emploie une septantaine de travailleurs. Un tel nombre autorise une représentation syndicale. Il y a donc une délégation CSC et une délégation FGTB.

Et cela, ce n’est absolument pas expliqué dans le mail qui annonce le dépôt de bilan et qui a été envoyé seulement jeudi dernier'. C’est pour cela qu’ils étaient venus et c’est ce qu’ils ont obtenu. La faillite n’a pas été prononcée aujourd’hui par le juge du tribunal de l’entreprise.

Trazegnies : dépôt de bilan inattendu de la SA Votquenne. Les syndicats et les travailleurs réagissentInattendue, l’annonce du dépôt de bilan de la SA Votquenne est parvenue aux travailleurs et aux syndicats jeudi soir.... Lire la suite ⮕

« Un coup de tonnerre, personne ne l’a vu venir » : Ben décède brutalement à l’âge de 37 ans, « il voulait meL’incompréhension des proches de Ben Hooper est totale. L’homme est décédé de manière inattendue alors qu’il n’avait que 37 ans. Lire la suite ⮕

Ouragan à Acapulco: le bilan revu à la hausse de 27 à 39 mortsLe bilan humain de l'ouragan qui a dévasté mercredi Acapulco dans le sud-ouest du Mexique a été revu samedi à la hausse... Lire la suite ⮕

Gaza: le ministère de la Santé du Hamas annonce un bilan de 7.703 mortsSuivez les dernières informations sur le conflit israélo-palestienien en direct. Lire la suite ⮕

Gaza: le ministère de la Santé du Hamas annonce un bilan de plus de 8.000 mortsSuivez les dernières informations sur le conflit israélo-palestienien en direct. Lire la suite ⮕

Mexique: 43 morts et 36 disparus après l'ouragan Otis, selon un nouveau bilanL'ouragan Otis qui a dévasté le port touristique d'Acapulco dans le sud-ouest du Mexique a fait 43 morts et 36 personnes sont portées disparues, selon un nouveau bilan fourni dimanche par les autorités. Lire la suite ⮕