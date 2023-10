Libramont : un distributeur automatique d’argent liquide est installé au mauvais endroit

Depuis la suppression de plusieurs distributeurs automatiques d’argent liquide, l’entreprise Batopin, qui regroupe plusieurs banques, a installé l’un de ses distributeurs à Libramont, mais la localisation pose problème.

La bourgmestre de Libramont a personnellement contacté l’entreprise Batopin, dans l’espoir d’une concertation pour trouver un autre emplacement pour ce distributeur, qui se trouve le long de l’Avenue de Bouillon. Selon bon nombre d’utilisateurs, il faut se garer de manière un peu anarchique pour pouvoir y accéder vu l’absence de parking à proximité.

