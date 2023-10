Trois points inespérés pour Erezée qui s’offre un succès mérité contre Libramont

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

P1 | Nouvelle défaite pour Chaumont qui n’a pas démérité face à Harre-Manhay: «J’espère que mon groupe sera un jour récompensé de ses efforts»

Philippe Ledent (Libramont), s’est éteint cette nuit, après voir lutté contre son cancerIl y a trois ans, Philippe Ledent, l’ancien vice-président de l’UCM, apprenait qu’il lui restait 1 à 7 ans à vivre. Il s’est battu pour défier les statistiques jusqu’au bout. Enthousiaste et curieux de tout ce qui se passait autour de lui, il s’est éteint dans la nuit de vendredi à samedi. Lire la suite ⮕

X, ex-Twitter, lance trois abonnements mensuels : voici les avantages dont vous pourrez bénéficierX, ex-Twitter, a lancé deux nouveaux abonnements vendredi, un an exactement après qu’Elon Musk ait racheté le réseau social (pour 44 milliards de dollars), désormais en difficulté financière. Lire la suite ⮕

Les trois quarts des maisons à vendre en Wallonie sont des passoires énergétiquesTrois maisons mises en vente sur quatre (75%) en Wallonie au cours des 12 derniers mois étaient des passoires énergétiques, selon des calculs de L'Echo basés sur des données d'Immoweb et publiés samedi. Un peu plus d'un appartement sur trois (36%) est concerné. A Bruxelles, il s'agit de 62% des maisons et 32% des appartements. Lire la suite ⮕

Trois hommes interpellés après un vol au Recyparc de LoncinVendredi soir, trois hommes ont été interpellés par la police à Loncin. Ils venaient de commettre un vol au Recyparc. Lire la suite ⮕

Une nouvelle passerelle en bois ouverte aux piétons à Trois-PontsLa commune de Trois-Ponts compte un pont de plus. Une passerelle plus précisément, placée sur un sentier de promenade derrière l’avenue de la Salm. Lire la suite ⮕

Ce dimanche à trois heures du matin, il sera à nouveau deux heures : 10 questions pour tout comprendre au changement d’heureLe changement d’heure, et le système actuel d’avoir une heure d’été et une heure d’hiver, est une ancienne... Lire la suite ⮕