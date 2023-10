Élections 2024: voici quand et où voter

En juin 2024, les citoyens belges se rendront aux urnes pour élire leurs représentants au fédéral, à la région et à l’Europe. Quand, où et à quelle heure faut-il voter ?sont invités à se rendre aux urnes dans le bureau indiqué sur leur convocation (généralement, le plus proche du domicile). Celui-ci ouvre dès 8h du matin.

Quant à l’heure de fermeture, cela dépend du type de support pour le vote, d’après Pierre Baudewyns, professeur de sciences politiques à l’UCLouvain. « Si le vote se fait sur papier, le bureau fermera vers midi. S’il se fait électroniquement, il est possible de remplir le bulletin jusque 14 ou 15h. » Les informations pratiques précises devraient être.

Après les élections fédérales, régionales et européennes le 9 juin 2024, se tiendront les élections communales en octobre. Un calendrier important pour les partis, « puisqu’ils vont être

