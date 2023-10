Battu par le Racing de Bruxelles, le Daring Molenbeek veut assurer son maintien au plus vite

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix.

En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Arsenal écrase Sheffield et reprend la 2e place, Burnley battu à BournemouthArsenal a repris provisoirement la 2e place du classement de la Premier League grâce à son large succès face à Sheffield United (5-0), samedi dans le cadre de la 10e journée de Premier League. Avec 24 points, les Gunners reviennent à 2 points des Spurs qui sont également invaincus. Lire la suite ⮕

Almeria battu malgré un but de Ramazani, Bologne et Saelemaekers partagent à SassuoloLors de la 11e journée de Liga, malgré un but de Largie Ramazani, Almeria s'est incliné contre Las Palmas (1-2), samedi après-midi. Almeria reste lanterne rouge avec un 3 sur 33 avec six unités de retard sur le premier non-relégable, Cadiz. Lire la suite ⮕

Battu à Eupen, Charleroi replonge dans ses travers en championnatLes Pandas ont mis fin à une série de six défaites en battant une équipe carolo qu ileur a pourtant été supérieure avant le repos. Mais en football, il faut pouvoir marquer… Lire la suite ⮕

ION hockey League : le Daring veut assurer son maintien au plus viteLe club molenbeekois est une des révélations de cette entame de saison. Pointé comme l’un des principaux candidats à la descente, il déjoue les pronostics avec un groupe combatif et une mentalité exemplaire. Lire la suite ⮕

Bruxelles souhaite plus de parkings de dissuasion en périphérie : « Ils doivent se situer le plus prèsPrésents depuis quelques années à Bruxelles, les parkings de dissuasion peinent à se remplir. Si leur nécessité est reconnue au parlement bruxellois, pour certains députés, il faut en créer davantage, mais hors de Bruxelles. Lire la suite ⮕

Accord en « kern » sur le rôle linguistique du procureur du Roi de BruxellesLe kern a conclu un accord concernant la désignation du futur procureur du Roi de Bruxelles, un poste resté vacant pendant plus de neuf ans. Lire la suite ⮕