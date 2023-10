Supprimer les dates de péremption ? « Pour certains produits, la date est contre-productive »

Beaucoup d’aliments finissent à la poubelle alors qu’ils sont encore parfaitement aptes à la consommation. Face à ce gaspillage, l’Allemagne propose de supprimer la date de péremption sur certains produits. Une bonne idée ? Pour certains produits, probablement., ce qui équivaut à 131 kilos de déchets par personne et par an.

. Il cite l’exemple du riz. « Si les grains de riz sont bien secs, et correctement emballés, il n’y a pas de raison qu’après 3 ans, ils ne soient plus bons, et que quelques jours plus tôt ils le soient encore »..

. Lorsqu'elle est dépassée, la denrée peut perdre une partie de sa texture, sa couleur ou son goût, mais reste en général consommable en toute sécurité, pour autant qu'elle ait été conservée dans de bonnes conditions », souligne le SPF Santé.

En cas de dépassement de la date, le SPF recommande toutefois de faire un contrôle visuel, de la sentir ou de la goûter afin de détecter un défaut éventuel, par exemple une odeur de moisi ou un goût de rance, avant de consommer la denrée ou de l’utiliser. « Cela ne veut dire pas qu’.

, mais s'il y a eu un problème dans la chaîne de fabrication, l'aliment n'est évidemment plus propre à la consommation même si la date n'est pas dépassée. »En revanche,, car elle concerne la santé publique. "Lorsqu'elle est dépassée, le produit ne peut plus être consommé, car il n'est plus assuré d'être microbiologiquement sain.

Il souligne aussi l’importance de conserver les aliments à un endroit opportun. « Si vous laissez des boîtes de riz dans une cave humide, date de péremption ou pas, ces aliments risquent de s’abîmer. Et un certain nombre de consommateurs ne font peut-être pas attention aux