Belçika sanatçılarının eserleri Mechelen'deki Het Kunstuur'da sergileniyor

De ene studeerde filosofie en werd ceo van Studio 100. De andere behaalde een diploma geschiedenis en kwam bij een grootbank terecht. Hans Bourlon en Jos De Bie zijn meer dan goede vrienden: ze groeiden samen op.(61) en Jos De Bie (57) is het Mechelse café Het Kunstuur, recht tegenover het gelijknamige gebouw waar Bourlon en zijn oudere broer Joost sinds 2019 geregeld exposities organiseren. Ze tonen er topwerken van Belgische kunstenaars uit de periode 1850-1950 op een eigentijdse manier.

Bekende en onbekende Vlamingen zoals Kristel Verbeke, Kamagurka en poetshulp Ana Yous geven via een audiogids uitleg bij een van de dertig schilderijen en leggen telkens de link tussen verleden en heden. Geluids- en lichteffecten dompelen de bezoeker onder in een unieke beleving van exact een uur. ‘Twee minuten per schilderij’, zegt Bourlon. Terwijl uit onderzoek blijkt dat in een gewoon museum een kunstwerk gemiddeld zeventien seconden aandacht krijg





Knack » / 🏆 5. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Trauma op het podium: het kamp overleven, en het doorgeven aan je dochterIn Ravens­brück probeert Stefanie Claes haar familie te bevrijden van de omerta van het concentratiekamp. Het stuk zou niet misstaan in de collectie van Kazerne Dossin.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Liefde bij het bestuur, verkeersergernis in de straten van Mechelen‘De liefde voor Mechelen bindt ons’, zeiden Bart Somers (Open VLD) en Kristof Calvo (Groen) op een persconferentie waar ze de geboorte van Voor Mechelen aankondigden. In de Mechelse winkelstraten wordt er kritisch gereageerd. ‘Of ik voor Voor Mechelen zou stemmen? Ik denk niet dat ik ga stemmen.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Nu het Vlaamse schip zinkt, vindt Bart Somers een reddingsboei in MechelenAlleen carrièreplanning leidde ertoe dat Bart Somers geen Vlaams minister meer is, schrijft Marc Reynebeau. Dat is de uitwas van een nefaste drang tot cumuleren.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Auteur Herwig De Lannoy beschrijft geschiedenis van Dijlestad dag per dag in ‘Het Verhaal van Mechelen’De Mechelse auteur Herwig De Lannoy stelde vrijdag zijn nieuwste boek voor. In Het Verhaal van Mechelen beschrijft hij aan de hand van de dagen van het jaar de geschiedenis van de Dijlestad. Voor iedere dag zocht hij een noemenswaardig feit, gaande van gebeurtenissen in de Middeleeuwen tot de realisatie van de tangent.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Gsm gestolen uit werfkeetIn een werfkeet in het centrum van Mechelen is een diefstal gepleegd.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Het krioelt (weer) van het leven in de Schelde: wat zwemt er allemaal?De zeeprik, de elft en deze week de houting. Het zijn allemaal verdwenen vissoorten die sporadisch weer opduiken in de Schelde. De rivier heeft een uniek ecosysteem, maar zit nog volop in het herstel.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »