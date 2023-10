Auteur Herwig De Lannoy beschrijft geschiedenis van Dijlestad dag per dag in ‘Het Verhaal van Mechelen’

Grote stakingsbereidheid bij Mechelse buschauffeurs nadat De Lijn plannen voor stelplaatsen en onderhoudscentra bekendmaakt

Vrachtwagenchauffeur betrapt onder invloed van cannabis: politie schrijft voor bijna 4.000 euro boetes uit Op zaterdag 28 oktober vindt er op de Grote Markt in Mechelen een manifestatie voor Palestina plaats. De organisatoren willen hun solidariteit tonen met de slachtoffers in Gaza. “Het is geen …De brandweer is donderdagavond uitgerukt voor rookontwikkeling in de keuken van een woning in Mechelen.

Kunsthal Mechelen, zo heet de nieuwe werking voor hedendaagse kunst in de Dijlestad. De komende jaren strekt ze zich uit naar verschillende ruimtes, waaronder De Garage en de tentoonstellingszalen … Barbara Deheyder (50) uit Rupelmonde kreeg vorige week het nieuws dat geen enkele ouder wil horen. Haar enige zoon Cobi (25) kwam om het leven bij een tragisch verkeersongeval in Burcht. De … headtopics.com

De grootvader van Jo Peeters was kort na de bevrijding actief in de Dossinkazerne in Mechelen als telefoontechnieker. Calixte Vandevelde, zo heette de man, ontdekt er heel wat achtergelaten …Op dinsdagavond 31 oktober organiseren de bewoners van de wijk Nekkerspoel in Mechelen het Frightening Foodtruck Festival naar aanleiding van Halloween. Het belooft volgens de organisatoren een …

ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven” Familie en vrienden nemen afscheid van Dylan (15), die verongelukte met crossmotor: “Hij heeft zijn veel te korte leven geleefd zoals hij het wilde” headtopics.com

Lire la suite:

gva »

Kunsthal Mechelen promoot hedendaagse kunst: “Veilig onderkomen bieden voor vele stemmen en gezichten”Kunsthal Mechelen, zo heet de nieuwe werking voor hedendaagse kunst in de Dijlestad. De komende jaren strekt ze zich uit naar verschillende ruimtes, waaronder De Garage en de tentoonstellingszalen in het Cultuurcentrum. Lire la suite ⮕

ALLEMAAL ANTWERPEN. “Ik ben het bewijs dat sommige jongeren geloof nog serieus nemen”Elke weekdag plukken onze reporter en fotograaf een toevallige voorbijganger van straat voor een fijn gesprek. Want iedereen heeft een verhaal. En zeker in Antwerpen. Vandaag: Gipson Kiaku (20). Lire la suite ⮕

Van fraude verdachte crypto-topman Bankman-Fried wijst naar advocaten FTX: 'Zij waren volledig op de hoogte”Sam Bankman-Fried, de van fraude verdachte oprichter van de failliete cryptobeurs FTX, heeft voor het eerst in de getuigenbank zijn verhaal gedaan. Hij probeerde de rechter ervan te overtuigen dat de advocaten van FTX nauw betrokken waren bij de beslissingen die hebben geleid tot de ondergang van zijn bedrijf. Lire la suite ⮕

Johan Van den Driessche stelt nieuwe roman ‘Een Geur Van Zonsverbijstering’ voor in Antwerpen: “Gelaagd boek mIn de Rock Lobster City Lodge in de Kreeftstraat heeft auteur Johan Van den Driessche zijn nieuwe roman ‘Een Geur Van Zonsverbijstering’ voorgesteld. De West-Vlaamse Brusselaar neemt lezers mee in het verhaal van hoofdpersonage Dag, die in een bijzonder luistercafé belandt. Lire la suite ⮕

ALLEMAAL ANTWERPEN. “Ik ben perfect gelukkig met een zonnebril op mijn neus”Elke weekdag plukken onze reporter en fotograaf een toevallige voorbijganger van straat voor een fijn gesprek. Want iedereen heeft een verhaal. En zeker in Antwerpen. Vandaag: Judy Van den Bempt (64). Lire la suite ⮕

Daniel Radcliffe maakt documentaire over zijn stuntdubbelganger die verlamd raakte tijdens ‘Harry Potter’-filmDaniel Radcliffe, ook wel bekend als Harry Potter, is bezig met een film over zijn voormalige stuntman. ‘David Holmes: The boy who lived’ vertelt het verhaal van Holmes, de stuntdubbelganger van Radcliffe die tijdens een van de stunts van de ‘Harry Potter’-films verlamd raakte. Lire la suite ⮕