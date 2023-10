Het krioelt (weer) van het leven in de Schelde: wat zwemt er allemaal?

Onder het bruine wateroppervlak van de Schelde krioelt het van het leven. Van oudsher zwemmen trekvissen vanuit oceanen en zeeën de rivier op om te kunnen paaien in een van de vele zijarmen en overstromingsgebieden. De getijdenwerking reikt over een afstand van 160 kilometer tot in Merelbeke. Vergeleken met andere rivieren die sneller afgedamd worden, is dat ver.

Maar de Schelde heeft de reputatie van een vuile rivier. ‘Eind jaren 80 waren sommige delen morsdood’, zegt Jeroen Van Wichelen, die zeldzame vissoorten onderzoekt bij het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). ‘Door vervuiling van industrie en landbouw en door het aanpassen van de rivieren. Meanders werden rechtgetrokken, oevers verstevigd. Het ging ten koste van de natuur.’

In de jaren 90 kwam de kentering. Waterzuiveringsstations zorgden voor een betere waterkwaliteit en langzaam maar zeker werd de natuurlijkheid van de rivier hersteld. Al dat werk wordt geregeld beloond met de terugkeer van een ‘uitgestorven’ vis. De fint en zeker de spiering zijn na moeilijke decennia weer dominant.De iconische soort voor getijdenrivieren is de steur. In Duitsland en Frankrijk lopen herstelprogramma’s, maar in de Schelde heeft het geen zin ze uit te zetten. headtopics.com

Met de huidige vispopulatie gaat het volgens Van Wichelen ‘matig’. Klimaatverandering speelt een rol, maar er zijn polluenten, hormoonverstoorders en invasieve exoten die moeilijk te verwijderen zijn. ‘De kwaliteit moet nog veel beter, maar we zitten op een niveau dat het steeds moeilijker wordt. Dan is de vondst van een al lang verdwenen soort bemoedigend.

