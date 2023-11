Manifestations en Turquie contre les violences faites aux femmes

En ce 25 novembre, Journée internationale contre les violences faites aux femmes, les organisations féministes de Turquie organisent des rassemblements, notamment à Istanbul. Dans ce pays qui marque un recul dans la protection contre les violences ces dernières années, les ONG réclament des mesures concrètes pour empêcher les féminicides. Dans les entrefilets de la presse quotidienne turque, on ne la connaît que par son âge (32 ans) et ses initiales, H. K.

Le 17 novembre, cette habitante de Diyarbakir, dans le sud-est de la Turquie, a appelé sa famille à l’aide. Une heure plus tard, on retrouvait son corps sans vie sur le pavé, au pied d’un immeuble. Cause du décès : chute. Le parquet a demandé une autopsie avant l’enterrement. Si l’enquête n’aboutit pas, H. K. rejoindra la longue liste des femmes dont la mort est considérée comme 'suspecte'. Ce 25 novembre, Journée internationale contre les violences faites aux femmes, c’est pour H. K. et toutes les autres que les associations féministes défileront à Istanbul et dans le reste du pay





