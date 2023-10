Par téléphone, Yaqoub Mogouchkov a expliqué en français vouloir faire entendre sa voix et présenter ses « condoléances » à la famille de l’enseignant, tué lors d’une attaque au couteau menée par son fils.« J’ai été très choqué et je condamne cet acte », a-t-il affirmé.

Il fait le constat amer de sa famille « séparée » avec ses « trois fils en prison » en France et sa plus jeune fille placée par les services sociaux.L’aîné des garçons a été condamné à cinq ans d’emprisonnement, en 2023, pour ne pas avoir dénoncé un projet d’attentat à Paris aux abords de la présidence de la République, dont il avait connaissance.

