Grégoire Munster surpris positivement par ses chronos

Froid, feuilles mortes sur la route, pluie et flaques d'eau. Telles étaient les conditions vendredi matin en République tchèque. C'était un peu comme le rallye du Condroz. 'Ce sont des conditions que je connais et qui me conviennent', a déclaré Grégoire Munster, qui pilote sous licence luxembourgeoise. 'Dans l'ensemble, je suis plus que satisfait de ma journée. Le seul bémol est le différentiel arrière.

Avec un autre différentiel, nous pouvons aller encore plus vite, mais il faut se contenter de ce que l'on a et ne pas être trop confiants non plus.' Vendredi, Munster a été trois fois plus rapide que son coéquipier Pierre-Louis Loubet, qui a crevé dans la dernière étape et a gêné le Belge. 'J'ai roulé dans ses traces pendant trois kilomètres et j'ai perdu un temps précieux.

