Jordanie: manifestation pour l'annulation du traité de paix avec Israël

La manifestation a débuté devant la Grande Mosquée Husseini, au coeur de la capitale jordanienne, en présence d'un important dispositif policier, ont constaté des journalistes de l'AFP. 'Non à l'accord de Wadi Araba (le traité de paix israélo-jordanien signé en 1994, NDLR), Non aux bases américaines', pouvait-on lire sur une banderole.

Certains ont brandi des portraits du président américain Joe Biden et du président français Emmanuel Macron, aux côtés du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, accompagnés du slogan: 'Complices dans le crime'.

Lire la suite:

rtlinfo »

– Guerre Israël-Gaza : Israël entre avec des chars à Gaza, prélude à une offensive terrestre redoutéeLe président américain Joe Biden n’est pas favorable, en l’état, à un cessez-le-feu, comme le réclament les... Lire la suite ⮕

– Guerre Israël-Gaza : Israël bombarde des centaines de nouvelles cibles dans la bande de GazaIsraël a annoncé jeudi être entré avec des chars dans la bande de Gaza, pour 'préparer le champ de bataille' d'une... Lire la suite ⮕

– Gaza : manifestation en Jordanie pour l’annulation du traité de paix avec IsraëlAu moins cinq mille personnes ont manifesté vendredi à Amman pour réclamer l'annulation du traité de paix entre la... Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Gaza : quelque 30.000 déplacés retournent dans le nord de Gaza, 18 journalistes tuésD'après l'Organisation des Nations Unies (ONU), quelque 30.000 déplacés ont regagné ces derniers jours le nord de la... Lire la suite ⮕

Conflit Isräel-Gaza : Erdogan 'annule' tout déplacement en Israël et attaque l'Occident 'hypocrite',Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé mercredi renoncer à tous ses projets de déplacement en Israël et... Lire la suite ⮕

Koningin van Jordanië haalt uit naar westerse leiders over oorlog Israël-Hamas: “Flagrante dubbele standaardenDe koningin van Jordanië heeft zich in een exclusief interview met de Amerikaanse zender CNN uitgelaten over de houding van Westerse leiders ten opzichte van de slachtoffers in de oorlog tussen Israël en Hamas. “Flagrante dubbele standaarden.” Lire la suite ⮕