Interpellé mercredi à Bruxelles après avoir menacé de commettre un attentat, le Palestinien Mohammed A. a été

Mohammed A., 23 ans, avait déposé une demande d’asile en Belgique le 26 septembre. Il était censé se présenter à nouveau le lendemain, mais n’en a rien fait. Mardi, il s’est à nouveau présenté à un organe officiel et aurait déclaré qu’il voulait mourir en martyr. L’homme aurait appris que toute sa famille était morte à Gaza.

Il a été immédiatement signalé à l’échelle nationale, ce qui implique que toutes les unités de police du pays se sont mises à sa recherche. Mercredi vers 12h30, la police de la zone Bruxelles-Midi (Anderlecht/Saint-Gilles/Forest) a pu l’appréhender dans un hôtel d’Anderlecht.

