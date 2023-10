Attentat terroriste à Bruxelles : une personne soupçonnée d’être impliquée dans l’attentat du 16 octobre

« Des agents de la police nationale ont arrêté à Benahavis », dans la province de Málaga (sud de l’Espagne), « une personne pour son implication dans l’attentat djihadiste du 16 octobre en Belgique » et faisant l’objet d’un mandat d’arrêt émis par les autorités belges, a indiqué la police dans un communiqué.

L’homme a été arrêté à Benahavís, une municipalité de la province espagnole de Malaga, où il se cachait sous une fausse identité et avec de faux documents. Des agents de la Policia Nacional ont également perquisitionné son domicile et ont saisi des documents, du matériel électronique et une somme d’argent considérable.

