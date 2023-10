Arne Quinze plaatst kunstwerk aan piramides van Gizeh

In de woorden van de kunstenaar dient Aurora als een “tijdelijke tijdspoort, die ons uitnodigt om het uitzicht te bewonderen en getuige te zijn van de tijdloze kracht van de piramides, en zo de kloof tussen gisteren en morgen te overbruggen”. Met het kunstwerk verkrijgt de toeschouwer “een nieuwe kijk op de piramides van Gizeh door een cirkelvormig kunstwerk dat de wisselwerking benadrukt tussen de veerkracht en de verfijndheid van de natuurlijke wereld”.

Kunstroof van 2,2 miljoen euro die nooit zal worden opgehelderd: parket sluit onderzoek na vijf jaar voor gestolen kunstwerk van Arne Quinze Met een kunstwerk in het midden van “de diepe mysteries van de piramides” symboliseert het werk “een oproep om onze verloren balans met de natuur opnieuw te evalueren, om de nederigheid opnieuw te vinden en onze plaats in de menselijke samenleving, binnen de grootsheid van het universum, te herinneren”, aldus Quinze.

‘Forever is Now’, een initiatief van Art d’Egypte, ging op 25 oktober van start en loopt nog tot 17 november. Aan het project nemen 14 internationale en lokale kunstenaars deel. Bedoeling is dat ze, met hun beeldende kunst, de relatie tussen het verleden van het oude Egypte en de toekomst verkennen. headtopics.com

