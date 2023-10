‘Wie een start-up uit de grond wil stampen, wordt nog altijd gehinderd door een ouderwets juridisch kader’

Ondernemer François-Guillaume de Lichtervelde is lid van de Vrijdaggroep. Hij pleit voor een eenvoudige fiscale regelgeving voor start-ups, zodat ons land concurrentieel kunnen blijven ten aanzien van de buurlanden.

wat het mechanisme van de stockopties betreft. Het is dan ook hoog tijd om dit verouderde stelsel te moderniseren. Zeker ook omdat onze buurlanden snel stappen zetten in de juiste richting.Door de moeilijkere economische conjunctuur lijkt werken in een start-up de laatste tijd plots heel wat minder aantrekkelijk te zijn geworden dan voorheen. Recente studies tonen inderdaad aan dat pas afgestudeerden ondernemersjobs eerder links laten liggen ten gunste van ogenschijnlijk stabielere kantoorbanen.

Deze ommeslag heeft onder meer te maken met het feit dat in België het nemen van de risico’s die gepaard gaan met het instappen in een start-up of scale-up niet voldoende ondersteund worden – zeker in vergelijking met andere Europese landen. headtopics.com

Concreet krijgen sommige werknemers, ook al is hun salaris enigszins lager, het recht om aandelen van het bedrijf te kopen tegen een van tevoren vastgestelde prijs. Dit moedigt de begunstigde werknemers aan om zelf zo sterk mogelijk bij te dragen tot de groei en het succes van het bedrijf.

Bovendien kunnen dergelijke aandelenopties worden gekoppeld aan bepaalde zeggenschapsrechten binnen de vennootschap, waardoor werknemers ook kunnen wegen op de besluitvorming en de koers van het bedrijf. Het optiemechanisme speelt dan ook een cruciale rol in het behoud van gekwalificeerd personeel en bevordert een meer horizontaal kapitalisme.De wijze waarop ESOP-plannen, verankerd in een wet uit 1999, fiscaal gezien beschouwd worden, is relatief eenvoudig. headtopics.com

