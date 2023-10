Huisartsen en Kempense ziekenhuizen optimaliseren hun samenwerking

ZNK-Kempen omvat de ziekenhuizen van Mol, Geel, Herentals en Turnhout. De twee huisartsenverenigingen zijn Huisartsenvereniging in de Kempen (Havik) en Huisartsenvereniging Regio Turnhout (HVRT). De ziekenhuizen hadden apart al overeenkomsten waarin onderlinge afspraken waren vastgelegd, maar die verschilden van ziekenhuis tot ziekenhuis. De nieuwe overeenkomst geldt voor alle ziekenhuizen en alle huisartsen in de Kempen.

Het personeel van de gemeente Zwijndrecht heeft op het middaguur het werk neergelegdZe deden die symbolische actie omdat ze radicaal tegen de fusieplannen met Beveren en Kruibeke zijn. Het personeel vreest voor de eigen werking en denkt dat er afvloeiingen komen als ze worden opgeslorpt in een groter geheel. Lire la suite ⮕

‘De honderdduizenden gevallen van individueel lijden in het Midden-Oosten worden al snel een statistiek’Als ik tussen het maniakaal opvolgen van het nieuws uit het Midden-Oosten door even stilsta bij het menselijk leed zelf, wordt het mij snel véél te veel. Lire la suite ⮕

Het ene ‘Westel’ is het andere niet: Westerlo Ladies lijkt nu al op weg naar titelHet ene Westerlo is het andere niet. Terwijl Jonas De Roeck en co. moeten knokken voor ieder punt, kunnen de Westerlo Ladies dit weekend al een kleine eerste stap richting de titel zetten. Tot grote tevredenheid van voorzitter Oktay Ercan en vicevoorzitter Hasan Cetinkaya. “We willen op alle vlakken deze club verder uitbouwen, ook bij de vrouwen. Lire la suite ⮕

Het niet geschreven boek blijft toch altijd het mooisteDat een aangekondigde roman zoals die van Lucas Rijneveld in de prullenmand belandt, is nu ook niet zo bijzonder. Gingen hem voor: Gogol, Balzac, Ramsey Nasr en George R.R. Martin. De Britse Max Porter bouwde zelfs een papier-maché totempaal met zijn afgevoerde manuscript. Lire la suite ⮕

Titelverdediger Jakob Ingebrigtsen bevestigt deelname aan het EK veldlopen in Brussel: “Ik hoop dat het vriestDe Noorse olympische kampioen op de 1.500 meter Jakob Ingebrigtsen heeft zijn deelname aan het EK veldlopen in Brussel op 10 december bevestigd. Dat liet de organisatie woensdag weten op Instagram. Lire la suite ⮕

Het uitzicht van Melat Gebeyaw Nigussie: ‘Je moet even niks, gewoon het zicht in je opnemen’Sinds Melat Gebeyaw Nigussie directeur van de Beursschouwburg is, kijkt ze uit op het appartementsgebouw dat haar al aansprak toen ze nog student was. ‘Ik zie er het banale, alledaagse leven in een soort verstilde wereld.’ Lire la suite ⮕