Kunsthal Mechelen promoot hedendaagse kunst: “Veilig onderkomen bieden voor vele stemmen en gezichten”

Walter Van Beirendonck werkt mee aan expo kunststichting Fernand Huts en Museum Hof van BusleydenOp zaterdag 28 oktober vindt er op de Grote Markt in Mechelen een manifestatie voor Palestina plaats. De organisatoren willen hun solidariteit tonen met de slachtoffers in Gaza. "Het is geen …

Barbara Deheyder (50) uit Rupelmonde kreeg vorige week het nieuws dat geen enkele ouder wil horen. Haar enige zoon Cobi (25) kwam om het leven bij een tragisch verkeersongeval in Burcht. De … VOETBAL KORT ANTWERPEN. Forfait OHL B in het voordeel van Cappellen, T1 Steven Bastiaens vertrekt bij Zoersel

Bij verschillende huiszoekingen werden maandag vier personen opgepakt door de politie Rivierenland. Ze kwamen in het vizier van politie en parket toen een vrouw in Mechelen aangifte deed van … Stad wijzigt retributie op innemen openbaar domein: "We moedigen de Mechelaar aan om goed na te denken"

Een Mechels project dat elk jaar meer dan honderd kwetsbare jongeren gratis psychosociale hulp aanbiedt, maakt kans op de federale prijs armoedebestrijding. Daar hangt niet alleen een trofee aan …Van zodra de weersomstandigheden het toelaten, start een aannemer met de heraanleg van het speelpleintje op de Kruisbaan in Mechelen. Op de plaats van het voormalige basket- en voetbalveld komt een …

De Garage in Mechelen wordt 'Kunsthal'In de zoektocht naar extra ruimte voor de lokale academie, stelde de stad aanvankelijk voor om de ruimte van De Garage beschikbaar te stellen. De nakende sluiting stuitte op protest van kunstenaars en sympathisanten, die de centraal gelegen plek wilden behouden voor hedendaagse kunst.

Mechelen boven op Antwerpse Kamerlijst: na lijsttrekkers vult Open Vld ook andere plaatsen opNu Open Vld zijn Antwerpse lijsttrekkers kent, sijpelen meteen ook de andere kandidaten door. Wat daarbij opvalt: Bart Somers is nog niet uitgespeeld.

Elektrische fiets gestolen uit gemeenschappelijke bergingIn een appartementsgebouw in het centrum van Mechelen ging een dief ervandoor met een elektrische fiets.

Voorwaardelijke celstraf van vijf jaar voor schutter en slachtoffer na ripdeal aan Papenhofpark: "Dit is een gTwee jongemannen uit Mechelen en Vilvoorde werden door de correctionele rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar met probatie-uitstel. Begin dit jaar spraken de twee met elkaar af voor een drugsdeal aan het Papenhofpark in Mechelen, maar dat draaide uit op een schietpartij waarbij een van hen geraakt werd in het been.

Beleggen met AI, is dat veilig? Of kies je toch beter voor échte adviseur: "Geen mens kan nog tegen algoritmesDan verzamel je eindelijk al je moed om je zuurverdiende centen te gaan beleggen, maar op wie moet je dan vertrouwen om te kiezen in welke aandelen? De beleggingsadviseur om de hoek of superslimme AI-systemen? "Sorry, maar geen mens kan nog tegen de algoritmes op.

Perrons in station Nekkerspoel ondergaan komende jaren grondige renovatie: "We vernieuwen roltrappen en er komDe NMBS en Infrabel investeren in de vernieuwing van de verouderde perrons in station Mechelen-Nekkerspoel. Ze ondergaan de komende jaren een grondige renovatie die de toegankelijkheid moet verbeteren. Onder andere de roltrappen zijn een oud zeer in het station.