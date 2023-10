“Hij kan evengoed al in Texas zijn”: schutter van Lewiston vatten zal niet makkelijk worden

De 40-jarige Robert Card trok woensdagavond rond 19 uur (donderdagochtend 1 uur Belgische tijd) naar een bowlingzaal in Lewiston, een stad in de noordoostelijke staat Maine, en opende er met zijn semiautomatische AR-15 het vuur op de aanwezigen. Zeven mensen kwamen om het leven.

Card, een fanatiek hertenjager en sinds 2002 lid van de Amerikaanse reservisten, is dan ook goed getraind in overlevingsvaardigheden. Hem vatten zal niet evident worden, zeggen experts. “Hij is zeer goed uitgerust om in het wild te overleven”, zegt gewezen SWAT-agent Marko Galbreath. “Maar we hebben gewoon geen idee van waar hij nu is. Het is mogelijk dat hij zich nog in het gebied bevindt en van plan is op een bepaald moment een vuurgevecht aan te gaan met de politie.

Volgens Galbreath moeten niet alleen de inwoners van Maine, maar van heel de Verenigde Staten en ook Canada (waar ook al een opsporingsbericht werd verspreid) waakzaam zijn. “Als hij zijn daden goed heeft voorbereid, kan hij nu al heel ver van Lewiston vandaan zijn. We moeten in het hele land voorzichtig zijn tot hij is opgepakt.” headtopics.com

Zelfmoordbriefje van schutter Lewiston gevonden, schoonzus: “Hij werd kwaad omdat hij dacht dat mensen hem beledigden” Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website

