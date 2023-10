Antwerpse haven krijgt bezoek van Britse minister

ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven”

Spontane staking bij De Lijn na nieuws over 280 jobs die moeten verhuizen: vandaag ernstige hinder verwacht in hele provincie Antwerpen Marianne Verhaert, de nieuwe first lady van Open Vld in provincie Antwerpen: “Mijn mama noemde mij ‘Jeanneke’. Ze bedoelde Jeanne d’Arc”Walter Damen beenhard voor De Croo over aanstelling nieuwe minister: “Waarover ben je dan nog niet eerlijk?”

Lire la suite:

gva »

Groen-lijsttrekker Bogdan Vanden Berghe: ‘We moeten absoluut opnieuw in de Antwerpse coalitie’Groen stelt politiek directeur Bogdan Vanden Berghe aan als lijsttrekker voor de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen. ‘Na twintig jaar moeten we terug in het bestuur.’ Lire la suite ⮕

Politie moet waterkanon inzetten om Antwerpse heethoofden te bekoelenDe Antwerpse politie heeft woensdagavond het waterkanon moeten inzetten na de wedstrijd van Antwerp tegen Porto. De Great Old verloor ook haar derde groepswedstrijd in de Champions League, en dat was niet naar de zin van enkele heethoofden. Lire la suite ⮕

Mechelen boven op Antwerpse Kamerlijst: na lijsttrekkers vult Open Vld ook andere plaatsen opNu Open Vld zijn Antwerpse lijsttrekkers kent, sijpelen meteen ook de andere kandidaten door. Wat daarbij opvalt: Bart Somers is nog niet uitgespeeld. Lire la suite ⮕

De maand oktober was een uitzonderlijk goede maand voor de Antwerpse hotelsVoor het eerst sinds corona hadden de hotels een bezettingspercentage van 80 procent. Heel wat toeristen vonden de weg naar onze stad, onder meer door verschillende evenementen. Voor de hersftvakantie ziet het er een pak minder uit. Dat komt omdat die vakantie niet gelijk valt met de vakantie in de buurlanden. Lire la suite ⮕

Antwerpse club door Voetbal Vlaanderen geschrapt en speler levenslang geschorst nadat scheidsrechter rake klapWat een gezapige voetbalnamiddag aan de Deurnese Sportoase moest worden tussen Deurne OB B en Anvers Genclerbirligi, mondde twee weken geleden uit in een vechtpartij. Hierbij incasseerde de scheidsrechter zware klappen in het gezicht van spelers van Anvers, waardoor hij twee dagen werkonbekwaam was. Lire la suite ⮕

Antwerpse Kim (28) die stenen wilde meenemen uit Turkije mag na anderhalve maand weer naar huisDe Antwerpse Kim (28) die in Turkije al anderhalve maand vastzit nadat ze drie stenen mee het land uit wilde nemen, mag naar huis. Dat heeft een rechter in Antalya zonet beslist, wordt bevestigd aan onze redactie. Lire la suite ⮕