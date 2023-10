‘Antwerpenaar’ Bruny Nsimba kent nog wel wat jongens op het Kiel: “Met Derrick Tshimanga wissel ik misschien w

ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven”

Spontane staking bij De Lijn na nieuws over 280 jobs die moeten verhuizen: vandaag ernstige hinder verwacht in hele provincie Antwerpen Marianne Verhaert, de nieuwe first lady van Open Vld in provincie Antwerpen: “Mijn mama noemde mij ‘Jeanneke’. Ze bedoelde Jeanne d’Arc”Walter Damen beenhard voor De Croo over aanstelling nieuwe minister: “Waarover ben je dan nog niet eerlijk?”

Nahima Lanjri (CD&V): "Goed nieuws voor de Antwerpenaar"Antwerps CD&V-fractieleidster Nahima Lanjri juicht de beslissing om de gemeentebelasting te verlagen toe.

Antwerpenaar Pascal (54) veroordeeld tot 12 jaar cel voor wurgen van vrouw Peggy in Lloret de MarDe 54-jarige Antwerpenaar Pascal De Bock is in Spanje veroordeeld tot twaalf jaar cel voor het wurgen van zijn echtgenote Peggy Dekoninck. Het openbaar ministerie vorderde aanvankelijk 14 jaar en negen maanden cel, maar in het vonnis werden verzachtende omstandigheden in acht genomen.

Bogdan Vanden Berghe is lijsttrekker voor Groen Antwerpen in 2024: "Ik ga mij niet laten doen als ik word uitg"De huidige meerderheid heeft dan wel een populaire burgemeester en bedient rechts, maar de progressieve stemmer vindt zich er niet in terug en is teleurgesteld. De buik van De Wever ontkent dit misschien, maar dit gevoel is er wel degelijk bij de Antwerpenaar.

Jonge Japanse makers kiezen opnieuw voor oude technieken: 'Ik wil vooral het ambacht in stand houden'In Japan lopen ze niet al te hoog op met hun traditionele ambachten, waardoor die stilaan dreigen uit te sterven. Een paar jonge makers willen het tij keren: zij blazen de tradities nieuw leven in, met een frisse vormentaal.

Jonge Belg Toumani Camara debuteert prima in NBA, maar Portland verliest van LA ClippersToumani Camara (23) mocht in de nacht van woensdag op donderdag 16 minuten meespelen bij Portland Trail Blazers, dat met 123-111 verloor van de LA Clippers. Onze jonge landgenoot was bij zijn NBA-debuut meteen goed voor zeven punten, twee rebounds, één assist en één blok. Een prima start dus.

'Israël schendt niet alleen het humanitair recht maar ook zijn religieuze morele grondslagen'Na de gruweldaden van Hamas op Israëlisch grondgebied stuurde een jonge Palestijn aan een bevriende Israëli het bericht: 'Ik weet wel, mijn woorden