Anderlecht : Jesper Fredberg signe un contrat à durée indéterminée

Pratiquement un an après l’annonce de son arrivée au Sporting d’Anderlecht – le 15 novembre 2022 –, Jesper Fredberg prolonge son aventure chez les Mauves. Le club a officialisé la nouvelle ce vendredi après-midi. Initialement sous contrat jusqu’en juin 2024, le Danois est désormais lié au club bruxellois sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.

Et après le mercato estival réalisé par l’ancien dirigeant de Viborg, il était assez clair que les chemins d’Anderlecht et de Fredberg n’allaient pas se séparer.

