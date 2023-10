Le CEO Sports Jesper Fredberg signe un contrat à durée indéterminée avec Anderlecht

'Je suis très heureux de poursuivre ce travail avec toute l'équipe', s'est réjoui Fredberg (42 ans) dans le communiqué du club rapportant sa prolongation. 'De nombreux défis nous attendent. Nous sommes évidemment très ambitieux en ce qui concerne notre équipe première, et nous continuerons aussi à investir dans le développement de l'académie, des infrastructures, des RSCA Futures et des RSCA Women.

'Jesper m'a convaincu qu'il pouvait être l'homme qui nous ramènerait au sommet. Dans la situation de crise de la saison dernière, il a affiché ses qualités et sa grande ambition. Après le succès du mercato estival, il était clair que Jesper voyait son avenir à Bruxelles dans les années à venir. Cette prolongation de contrat est une conséquence logique.

Sports moteurs : Sports Moteurs | Baptiste Moulin veut sauver l’honneur à ImolaAprès une saison 2023 bien loin des attentes, le Frasnois bouclera les hostilités sur le circuit d’Emilie-Romagne, ce week-end, l’un de ses préférés. Lire la suite ⮕

Pro League-CEO Lorin Parys krijgt zitje in bestuur van European LeaguesLorin Parys is opgenomen in het bestuur van de European Leagues. Die organisatie behartigt de belangen van de Europese voetbalcompetities en kwam deze week samen in het Letse Riga. Lire la suite ⮕

Lorin Parys, CEO de la Pro League, élu au conseil d'administration des European LeaguesLorin Parys, le directeur général de la Pro League, a été élu au sein du conseil d'administration des European Leagues, l'organisation des ligues européennes de football professionnel, dont l'assemblée générale s'est tenue vendredi à Riga. Lire la suite ⮕

Gauthier Ganaye, CEO du RWDM : « On sent que Cláudio Caçapa a connu le haut niveau »Dirigeant sportif numéro 1 du RWDM, Gauthier Ganaye a été la cheville ouvrière de la création du noyau actuel du club. Le CEO se montre pour l’instant satisfait de ce qu’il voit. Lire la suite ⮕

Sports moteurs : Legend Boucles de Bastogne: une nouveauté verra le jour pour l’édition 2024On fait le point sur les nouveautés majeures qui attendent les concurrents les vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 février à l’occasion des Legend Boucles de Bastogne. Lire la suite ⮕