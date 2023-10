Un café emblématique de Landelies fermera ses portes ce 1er janvier 2024 (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.C’est une page d’histoire locale qui s’apprête à être tournée, ici, à Landelies, à deux pas de l’abbaye d’Aulne.

Alix et Jorge, de Landelies, sont tombés amoureux il y a tout pile 20 ans, au Mexique: «J’ai marché des kilomètres pour la croiser dans un concert, on ne s’est plus quitté depuis ce jour» Un audioguide dédié à Landelies, l’un des plus beaux villages de Wallonie, créé par la Bibliothèque communale et l’Espace Public Numérique de Montigny-le-Tilleul«Ça a été une immense fierté»: très émue, Alix Battard a fait ses adieux au RTL Info 13h sur RTL-TVI (vidéo)

Mauvaise surprise pour Peggy et Grégory : leur maison était en bois, pas en briques… « on n’invite presque plus personne, j’ai beau faire le ménage, on ne peut pas masquer l’odeur »«Ça, je n’aime pas»: saisi par Jill Vandermeulen, Olivier Schoonejans tombe et finit à terre dans «Le grand frisson d’Halloween» (vidéo)Des milliers de masques et autres lots aux enchères dans le cadre de la liquidation de Deltrian à Fleurus, qui... headtopics.com

Sans permis, ni assurance, Ethan essaie de se soustraire à un contrôle de police à Chapelle-lez-Herlaimont : une peine de travail lui est accordée Accident spectaculaire à la chaussée de Bruxelles, à Lodelinsart : une camionnette s’encastre dans la vitrine de la Super grande boucherie

Plus de 10.000€ récoltés grâce aux marches pour la lutte contre le cancer du sein ce mois d’octobre en région carolo, et ce n’est pas fini !

Lire la suite:

sudinfo_be »

Lutte contre le harcèlement : voici ce qui va changer dans nos écoles en 2024En visite au Québec pour échanger sur les bonnes pratiques éducatives, notre ministre de l’Éducation, Caroline Désir (PS), nous livre en primeur les toutes dernières infos sur la politique structurelle et durable qu’elle met en place pour lutter contre le (cyber)harcèlement. Lire la suite ⮕

Arboréo, le futur parc accrobranche de Charleroi, vous attend dès le 30 mars 2024Le compte à rebours est entamé pour l’accrobranche du Centre de Délassement de Marcinelle. Dans 155 jours, vous pourrez grimper, sauter, bondir d’obstacle en obstacle… Lire la suite ⮕

Vlaams Parlement keurt nieuwe basis voor organisatie lokale en provinciale verkiezingen 2024 goedHet Vlaams Parlement heeft woensdag het decreet goedgekeurd dat de juridische basis legt voor de organisatie van de volgende lokale en provinciale verkiezingen in oktober 2024. Het decreet van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers legt niet alleen de procedures vast, maar stuurt ook een aantal zaken bij. Lire la suite ⮕

Sans changement, la dette de Vivaqua pourrait grimper à 1,140 milliard d’euros en 2024La dette de Vivaqua pourrait grimper à 1,140 milliard d’euros en 2024, en raison notamment de la hausse des taux... Lire la suite ⮕

Élections 2024 : le chef de file Groen Wouter De Vriendt ne se présentera plusLe chef de file des Verts, Wouter De Vriendt, ne briguera plus de siège électif lors des prochaines élections. L’actuel chef de groupe à la Chambre des représentants l’a annoncé lui-même sur ses réseaux sociaux jeudi. Lire la suite ⮕

Les 24 Heures de Spa-Francorchamps Motos remplacées par une course de 8 heures dès 2024Les 24 Heures de Spa-Francorchamps Motos vont être remplacées par une course de 8 heures à partir de 2024, deux ans seulement après leur retour. Lire la suite ⮕