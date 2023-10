Sans changement, la dette de Vivaqua pourrait grimper à 1,140 milliard d’euros en 2024

La dette de Vivaqua pourrait grimper à 1,140 milliard d’euros en 2024, en raison notamment de la hausse des taux d’intérêt, a averti la CEO de l’intercommunale bruxelloise de distribution et d’assainissement de l’eau, Laurence Bovy.

Sans parler elle-même d’effet d’emballement, la CEO a précisé qu’après cinq ans de diminution, le poids des charges 'très lourdes' de la dette qui avait atteint 21 millions d’euros pour l’année dernière, avec un taux d’intérêt moyen de 2,6% du total (pour un chiffre d’affaires de 299 millions), avait tendance à croître sensiblement : 27 millions et un taux de 2,9% pour l’année en cours et 33 millions et un taux de 3% l’an...

