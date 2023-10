Anderlecht battu 2-1 par le FC Barcelone dans son 2e match du tour principal

Gréllo avait ouvert la marque (25e) avant que Pinto (30e) et Adolfo (32e) ne renversent le résultat en faveur des quadruples lauréats de la compétition (2012, 2014, 2020, 2022) et double finaliste (2015, 2021). La qualification du le RSCA Futsal pour le tour élite n'est pas remise en question puisqu'il a battu mercredi l'équipe locale de Loznica-Grad 2018, 2-1. Les Serbes jouent en soirée contre les Maltais de Luxol-St.

Andrews, battus 6-0 par le Barça mercredi.. La 3e et dernière journée, samedi, propose Anderlecht - Luxol-St.Andrews et Loznica-Grad 2018 - FC Barcelone. Les trois premiers seront qualifiés pour le tour élite (seize équipes réparties dans quatre poules de 4) dont le tirage au sort sera effectué le 2 novembre à Nyon et les rencontres jouées du 28 novembre au 3 décembre sous forme de mini-tournois.

