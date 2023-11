Wies:Auffahrunfall auf der B 76 mit mehreren Verletzten

Zu einem Verkehrsunfall ausrücken mussten Dienstagvormittag die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Vordersdorf (Marktgemeinde Wies). Kurz nach 11 Uhr heulte die Sirene, weil auf der B 76 ein Pkw aus noch unbekannter Ursache auf den vor ihm fahrenden Wagen aufgefahren war.

Durch den Aufprall wurden mehrere Insassen unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz in ein Spital gebracht. Die Feuerwehr barg das Wrack und sicherte während der Arbeiten die Unfallstelle.

