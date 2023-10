25-jähriger Motorradfahrer in Pinswang über Pkw geschleudert und verletzt

Gegen 16.50 Uhr war ein 25-jähriger Deutscher mit seinem Motorrad auf der Pinswanger Landesstraße (L288) von Pinswang kommend in Richtung Deutschland unterwegs. In einer unübersichtlichen Rechtskurve geriet der Deutsche auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem, durch eine Vollbremsung bereits zum Stillstand gekommenen Pkw eines 59-jährigen Österreichers.

Der 25-Jährige wurde vom Rettungshubschrauber mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus nach Kempten geflogen. Der Pkw-Lenker wurde ebenfalls mit Verletzungen unbestimmten Grades zur Untersuchung in das Krankenhaus nach Reutte eingeliefert und dort nach ambulanter Behandlung wieder entlassen. Seine Beifahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die L288 war für die Dauer der Unfallaufnahme für den gesamten Verkehr gesperrt.

