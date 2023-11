Nach 5 Jahren: Beliebte Designerin kehrt zurück

"Mach dich rar, sei ein Star!", ist auch das Motto in der Modeindustrie. So hat es auch Phoebe Philo gehalten. Nachdem sie die Luxusmarke Celine 2017 verließ, ist sie in puncto Modedesign untergetaucht. Bis jetzt.schreit. Überdimensionierte Fake-Pelzmäntel im Zottel-Look, gigantische Capes und weite Palazzo-Hosen werden in Zukunft Sammlerstücke von Fashionistas sein.

Phoebe Philo zeigt ihre Mode nicht auf dem Runway, sondern erstmal nur online. Die ersten 150 Teile verkauft sie als"Drop" auf ihrer Website. Darunter Zottel-Jacken und weit geschnittene Blazer aus luxuriösen Materialien.Phoebe Philo zeigt ihre Mode nicht auf dem Runway, sondern erstmal nur online. Die ersten 150 Teile verkauft sie als"Drop" auf ihrer Website. Darunter Zottel-Jacken und weit geschnittene Blazer aus luxuriösen Materialien.

