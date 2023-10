Mit 23 geschmückten Wägen startete das Kürbisfest in Retz

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

in Festumzug mit 23 geschmückten Fahrzeugen läutete das Kürbisfest in Retz ein - 30 Jahre, nachdem die Veranstaltung, die heute ein absoluter Besuchermagnet ist, klein angefangen hat. Das Kürbisprinzenpaar Katrin und Matthias, Tourismusstadtrat und Festkomitee-Obmann Daniel Wöhrer sowie Bürgermeister Stefan Lang konnten im Innenhof der Winzerfamilie Fasching eine große Anzahl von Ehrengästen willkommen heißen. Angeführt von der Trachtenkapelle Retzbach zog der Promi-Pulk zur Ehrentribüne.

Das Moderatorenduo Claudia Schnabl und Hans Gschwindl hieß die Gäste willkommen, darunter die Landtagsabgeordneten Richard Hogl und Michael Sommer, Korneuburgs Bezirkshauptmann Andreas Strobl, Hollabrunn Bezirkshauptmann-Stellvertreterin Marianne Prinz, Weinbaupräsident Reinhard Zöchmann, die Bürgermeister aus dem Retzer Land, Nationalparkdirektor Christian Übl und Festgründer Reinhold Griebler.

Bürgermeister Stefan Lang erinnerte an das erste Kürbisfest im Jahre 1993 - mit sechs Standeln im Hof des Hotels Althof. Er dankte den Festverantwortlichen und ihren Mitstreitern für das vielfältige Programm in der Retzer Altstadt. Und Nationalparkdirektor Christian Übl schilderte sehr anschaulich die Teilnahme an der ORF-Sendung „9 Plätze - 9 Schätze“, wo die Stadt Hardegg zum drittschönsten Platz in Österreich gewählt wurden.